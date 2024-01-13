انتظام امتحانات الصفين الأول والثانى الاعدادي في أبوتشت

ادي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمدارس ابوتشت شمالي قنا، اليوم السبت 13 يناير الجاري امتحان الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2023 في مادتي الهندسة والتربية الفنية، وسط جو يسوده الهدوء والاطمئنان والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية لعدد من مدارس أبوتشت استهل زيارته بتفقد لجان مدرسة الحبيلات الشرقية للتعليم الأساسى، ثم تفقد مدرسة الشقيفي للتعليم الأساسي ومدرسة الشقيفي الإعدادية المشتركة واختتم زيارية بتفقد لجان مدرسة الشهيد عارف فخري مهران الإعدادية.

رافق مدير عام الإدارة في جولته هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن.

قال مدير عام الإدارة ان عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي البالغ عددهم 18850طالبا وطالبه ادوا اليوم الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الفنية دون رصد اي مشاكل او شكاوي داخل اللجان.

و شدد قاصد علي ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان.

مشيراً الي توفير المناخ المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان واتخاذ كافة اجراءات الأمن والسلامة ومحاربة كافة طرق الغش وسرعة الإنتهاء من أعمال تصحيح المواد مع مراعاة الدقة في التصحيح لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح المدير العام ان الإدارة التعليمية بابوتشت أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال والطلاب لاداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف النقل للعام الدراسي للعام 2024/2023 مؤكدا تشكيل غرفة عمليات فرعية داخل ديوان عام الإدارة متصلة بغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بقنا، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل اي صعوبات او مشكلات تواجه سير العملية الامتحانية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.