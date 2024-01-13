اليوم.. 44 سفينة تعبر قناة السويس

عبرت قناة السويس اليوم السبت 44 سفينة ضمن قافلتي الشمال والجنوب ، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه انتظام حركة الملاحة الدولية ومرور السفن والناقلات بكافة انواعها بقناة السويس.

وتنتظم الملاحة بقناة السويس بقافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط وقافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نفى في بيان صحفي أمس الجمعة ما تردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بقناة السويس بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الاحمر و باب المندب.

وقال رئيس قناة السويس أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية ومنتظمة دون توقف.

وأكد ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وتشهد منطقة البحر الاحمر ومضيق باب المندب توترات تسببت في تغيير خطوط ملاحية عالمية تغيير طريقها وتجنب المرور بالبحر الأحمر وذلك بعدما شن الحوثيون 26 هجوما على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي،

ويقول الحوثيون إن هجماتهم "تستهدف سفنا مرتبطة بإسرائيل ردا على حرب غزة، ولن تتوقف قبل دخول ما يكفي من المساعدات إلى القطاع المحاصر".

وشنت القوات الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا فجر الجمعة الثاني عشر من يناير، غارات على اهداف للحوثيين في اليمن.