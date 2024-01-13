بايدن: أشعر بالقلق إزاء تأثير الحرب بالشرق الأوسط على ارتفاع أسعار النفط

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن شعوره بالقلق إزاء تأثير الحرب بمنطقة الشرق الأوسط على أسعار النفط.

أظهرت بيانات تتعلق بعمليات الشحن، أمس الجمعة، صدرت عن مجموعة بورصات لندن ومنصة "كبلر" لمعلومات التجارة العالمية، أن نحو أربع ناقلات نفط قد حوّلت بالفعل مسارها من البحر الأحمر منذ بدء الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في اليمن، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

أشار متخصّصون في قطاع النفط إلى أنه على الرغم من توقعات بأن يرفع تحويل مسار السفن تكلفة الشحن، وأن يزيد من الوقت المستغرق في نقل النفط، فإن الإمدادات لم تتأثر بعد، الأمر الذي تسبّب في محو بعض المكاسب السابقة التي حقّقتها أسعار النفط.

زاد التصعيد في البحر الأحمر من المخاوف بأن تتحول الأحداث في غزة إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، ما يؤثر في إمدادات النفط.

شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن رداً على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.