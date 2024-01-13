السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

معسكرات طلابية لتشجير وتجميل المدارس بتعليم قوص

قال عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، إنه يجرى التجهيز لسلسلة معسكرات خدمية طلابية لتشجير وتجميل مدارس الإدارة بمدارس المدينة وكافة قرى المركز بالتنسيق مع توجية التربية الاجتماعية والتربية الزراعية . 

 وأشار " القبانى " إلى أن المعسكرات الطلابية ستبدأ عملها بعدة مراحل حيث ستبدأ الأسبوع المقبل بمدارس المرحلة الابتدائية ثم يعقبها المدارس الإعدادية بعد انتهاء امتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية ، مؤكدا أن كل مدرسة ستختار ايام عمل المعسكر الذى يتوافق مع طبيعة المكان الجغرافي للمنطقة المحيطة بالمدرسة بالتنسيق مع مديرى المدارس و توجيه التربية الاجتماعية .  

وأضاف مدير تعليم قوص ، إن توجيه التربية الاجتماعية والاخصائى الاجتماع سيكون المنسق العام للمعسكر أما دور توجية التربية الزراعية فهو دعم وتنسيق حدائق المدرسة بالاشجار ونباتات الزينة مع خلال مشتلى إدارة قوص التعليمية " بقوص و حجازة " .

  يذكر أن إدارة قوص التعليمية يتبعها مشتلين للنباتات يغذيان مدارس قوص أولهما بمدرسة شركة السكر الثانوية بنات وهو على مساحة ٣ قراريط ويحوى أكثر من ٢٠٠ نوع من نباتات الزينة والمنتجة أما المشتل الثانى فهو مقام على مساحة ٥ قراريط داخل مدرسة حجازة قبلى الثانوية وبه أكثر من ١٨٠ نوع من النباتات .

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