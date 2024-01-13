معسكرات طلابية لتشجير وتجميل المدارس بتعليم قوص

قال عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، إنه يجرى التجهيز لسلسلة معسكرات خدمية طلابية لتشجير وتجميل مدارس الإدارة بمدارس المدينة وكافة قرى المركز بالتنسيق مع توجية التربية الاجتماعية والتربية الزراعية .

وأشار " القبانى " إلى أن المعسكرات الطلابية ستبدأ عملها بعدة مراحل حيث ستبدأ الأسبوع المقبل بمدارس المرحلة الابتدائية ثم يعقبها المدارس الإعدادية بعد انتهاء امتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية ، مؤكدا أن كل مدرسة ستختار ايام عمل المعسكر الذى يتوافق مع طبيعة المكان الجغرافي للمنطقة المحيطة بالمدرسة بالتنسيق مع مديرى المدارس و توجيه التربية الاجتماعية .

وأضاف مدير تعليم قوص ، إن توجيه التربية الاجتماعية والاخصائى الاجتماع سيكون المنسق العام للمعسكر أما دور توجية التربية الزراعية فهو دعم وتنسيق حدائق المدرسة بالاشجار ونباتات الزينة مع خلال مشتلى إدارة قوص التعليمية " بقوص و حجازة " .

يذكر أن إدارة قوص التعليمية يتبعها مشتلين للنباتات يغذيان مدارس قوص أولهما بمدرسة شركة السكر الثانوية بنات وهو على مساحة ٣ قراريط ويحوى أكثر من ٢٠٠ نوع من نباتات الزينة والمنتجة أما المشتل الثانى فهو مقام على مساحة ٥ قراريط داخل مدرسة حجازة قبلى الثانوية وبه أكثر من ١٨٠ نوع من النباتات .