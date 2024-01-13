أمم أفريقيا.. احصائيات كوت ديفوار مفتاح التتويج باللقب القاري الثالث

يلتقي منتخب كوت ديفوار بنظيره غينيا بيساو، مساء اليوم، في اللقاء الافتتاحي للعرس الافريقي التى تجمع بينهما علي استاد الحسن واتارا، في اطار الجولة الأول ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية" الكان".

أرقام منتخب كوت ديفوار قبل انطلاق العرس الافريقي

ـ أول مباراة دولية يشارك فيها منتخب كوت ديفوار سنة 1960 ضد داهومي "بنين حالياً"، وانتهت بفوز ساحل العاج بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين.

ـ وتعد أكبر انتصار حققه منتخب كوت ديفوار فوز الفوز بنتيجة ( 11 ـ صفر)، سنة 1960 على حساب إفريقيا الوسطى.

ـ وتلقي ساحل الاعاج أكبر هزيمة دوليًا في سنة 2017 على يد منتخب هولندا بنتيجة خمسة اهداف دون رد.

ـ استطاع المنتخب الافواري المشاركة 20 مرة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها، حيث توج بكأس البطولة نسختي 1992 و2015.

ـ لعب كوت ديفوار 86 مباراة افريقية " الكان"، بالأميرة السمراء، حقق الفوز فى 39 مباارة، وتعادل في 25 لقاء، في 22 أخرين.

ويتطلع منتخب كوت ديفوار الى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصط اللقب الافريقي للمرة الثالثة فى تاريخه، بينما يأمل نظيره غينيا بياو فى تغيير اداءه خلال مشاركاته السابقة في الكان الافريقي بظهور مميز.

و يتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا.