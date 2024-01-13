رسائل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.. فيديو

أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بأفكار الشابات المبدعات اللاتي اخترن ملف من أصعب الملفات وظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم، وهى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتنفيذ حملة توعوية من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو.

وأشادت وزيرة الهجرة، بالرسائل التي تضمنتها الإعلانات وحرصهم على أن تصل للجمهور المتلقي ببساطة، مؤكدة أنه ثاني فيديو توعوي تنشره الوزارة لمشروع تخرج ضمن حملة كاملة تحت رعاية وزارة الهجرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع، حيث نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثاني فيديو توعوي لمشروع تخرج ضمن حملة كاملة تحت رعاية وزارة الهجرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن الفيديو رسائل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة الفنانة عارفة عبدالرسول والفنان أمير صلاح الدين.

شاهد الفيديو من هنــــــــــــــــا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" في عام 2019، للتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.