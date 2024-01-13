مدير تعليم المنشاه يتفقد إمتحانات النقل ويؤكد علي الدقة في التصحيح

تفقد اليوم السبت محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين عدداً من لجان إمتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية.

شملت الجولة التفقدية متابعة اللجان بمدرسة الأحايوة غرب الإعدادية المشتركة ومدرسة الأحايوة غرب الإبتدائية بحضور محمود علي أبو العلا مسئول أمن الإدارة وفتحي ثابت أبو ماضي مدير المدرسة.



اطمأن مدير عام الإدارة خلال الجولة على اللجان وحسن سير الإمتحانات وإلتزام الطلاب بالقواعد المقررة وانتظام وحضور الملاحظين بلجان الامتحانات كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات وتفقد الكنترولات لمتابعة عمليتي التصحيح والرصد مؤكداً على ضرورة تصحيح المادة ورصد الدرجات ورقياً والكترونياً في نفس اليوم.



وخلال متابعته وجه محمد أبو الفضل مديري المدارس بضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحانات والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظين مشدداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب والتأكد من توافر تهوية وإضاءة مناسبة بجميع اللجان وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الإمتحانية مشيراً إلى ضرورة التنبيه بشكل دائم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة حتى وإن كان مغلقاً مؤكدا على ضرورة الإلتزام بنظافة وتعقيم دورات المياه والمشربيات واللجان قبل وبعد الامتحان.



كما وأكد مدير عام تعليم المنشاه على الانعقاد الدائم لغرفة عمليات الإدارة وربطها بشكل متواصل بمديري المدارس لمتابعة الإمتحانات أولاً بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات حال حدوثها فوراً.