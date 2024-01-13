دور ذوي الهمم في مبادرة بـ"اعرف بلدك" (شاهد)

قال ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان إن ذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم دائما ما يؤكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حقهم على الدولة المصرية وضرورة أن يكون لهم كافة الحقوق والواجبات مثلهم مثل كل شاب وفتاه من الأسوياء، ويتم تخصيص فوج كل عام من أفواج مبادرة “أعرف بلدك”.

زيارة المناطق الأثرية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة “القناة الأولى” أنه على مدار الأسبوع الخاص بهذا الفوج يشاركون بسعادة وراحة كبيرة في فاعليات وأنشطة مختلفة، خصوصا مع زيارتهم للمناطق الأثرية بمحافظتي الأقصر وأسوان، مشددا على إصرار الشباب على العودة لزيارة أسوان والأقصر مرة أخرى من خلال البرامج الخاصة بوزارة الشباب للإتاحة والدعم لذوي الهمم والشباب بشكل عام.

إتاحة الكراسي المتحركة في كل الأماكن حتى دورات المياه

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان أنه تسهيلا على الشباب من ذوي الهمم تمت إتاحة الكراسي المتحركة في كل الأماكن حتى دورات المياه، هذا بجان كافة مراكز الشباب التي تستضيف الأفواج تمت تجهزتها لتكون ملائمة لذوي الهمم وأنشطتهم.