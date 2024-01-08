وزير العمل يستقبل مواطنًا من "ذوي الهمم" بمكتبه ويوفر وظيفة له

استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الإثنين، واحدًا من أبناء الوطن من "ذوي الهمم" أثناء تواجده داخل مقر "الوزارة" بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع "الوزير"، بحثًا عن فرصة عمل، وهو المواطن محمد أحمد المعداوي، برفقة شقيقه المعداوي أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

وحرص شحاتة، على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صور تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما، موجهًا إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له، داخل محافظة الغربية، والإستجابة الفورية لطلبه، ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور، بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة ،وتعينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.

جدير بالذكر أن ملف تعيين ذوي الهمم من أبرز ملفات الوزارة التي تضعها على رأس الاولويات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل، حيث نجحت الوزارة خلال العام 2023 فقط في تعيين 10 الآف و579 شابًا وفتاة من ذوي الهمم، وتدريب وتأهيل 210 مُتدرب منهم على مهن تحتاجها سوق العمل، وتواصل "الوزارة" تنفيذ سياسات "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الاحتياجات الخاصة.