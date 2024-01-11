محافظ أسوان: إهتمام كبير من الرئيس السيسى بأبناؤه ذوى الهمم

إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمشاركين من ذوى القدرات الخاصة بإجمالى 250 شاب وفتاة لقطار الشباب، ضمن الفوج الأول للمشروع القومى لرحلات " أعرف بلدك "، بحضور الدكتورة هدى أبو ضيف عضو مكتب " قادرون باختلاف " بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، وناصر سليم مدير المديرية بالمحافظة.

وعبرعطية، عن سعادته بتواجده مع أبناءه من ذوى الهمم من 11 محافظة هى الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وبورسعيد، والذين تستضيفهم عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية فى إطار ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحى، والذى يحرص على تكثيف وتعدد الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والترفيهية والثقافية فى جميع الإتجاهات والمجالات من أجل توفير كافة الخدمات لأبنائنا من الشباب الواعد ، مؤكداً على حرص الدولة المصرية؛ لإعداد وتأهيل أبنائنا من ذوى الهمم ليصبحوا كوادر شبابية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة الحالية، ومواكبة متغيرات العصر من أوجه التطور التكنولوجى فى مختلف نواحى الحياة، وهو ما تشهده الجمهورية الجددة بما يساهم فى حصولهم على كافة الحقوق والمزايا، ولاسيما النماذج المشرفة والقادرة بإختلاف على تغيير واقعها وحياتها إلى الأفضل.

وأشارمحافظ أسوان، إلى أن أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة يتحلون بالإرادة والعزيمة الصلبة ، ولهذا يبهروننا كل يوم بإبداعاتهم ومواهبهم وإبتكاراتهم الفذة لخدمة مجتمعهم وبلدهم ، وفى أسوان نسعى دائماً وبشكل مستمر لتشجيع وإستثمار هذه المواهب ، وليكونوا بذلك علامات بارزة ومضيئة فى كل المجالات، ونسعى دوماً لدمجهم فى المجتمع، موضحاً بأننا نسعى لتسهيل حركة ذوى الإعاقة من خلال تطبيق الكود المصرى بجميع مشروعات التطوير والتجميل الجارية بتنفيذ رمبات وفتحات وغيرها، علاوة على التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتمكين أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة صحياً وإقتصادياً وإجتماعياً وشبابياً ورياضياً وترفيهياً.

وتضمنت فعاليات اللقاء، والذى بدأ بالسلام الوطنى، وتقديم آيات من القرآن الكريم، وتكريم محافظ أسوان لمنسقى مكاتب قادرون باختلاف بالمحافظات المشاركة، وإلتقاط الصور التذكارية معهم ، وسبق ذلك تقديم القادرون بإختلاف للعديد من الفقرات الفنية عن الفن التعبيرى للفرح النوبى والفلكور البشارى، وفقرة غنائية لريم محمد، وفقرة المعاصر بعنوان " الحلم " ، وهو ما نال إعجاب وتفاعل الحاضرين .