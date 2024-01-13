السبت 13 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يتابع اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

  في مستهل الاجتماع، هنأ د.مصطفى رفعت كلاً من د.حازم صالح لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث،  ود.حاتم محمد فتحي إدريس المكلف بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث،  كما رحب سيادته بالسادة الحضور متمنيًا لهم ولجامعاتهم المزيد من التقدم والاستقرار.

استعرض المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا تقريرًا عرضته علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وفريق العمل المرافق لها، والذى تضمن أوجه التعاون والاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري التى يمكن تقديمها للجامعات المصرية.

ناقش المجلس  الأعلى لشئون الدراسات العليا تقرير اللجنة المشكلة بشأن التحديات التي تواجه البحث العلمي والنشر بالجامعات المصرية، وتقريرًا عن خريطة البحث العلمي المصري من حيث (المؤشرات، التخطيط، التحديات) .

أوصى المجلس  الأعلى لشئون الدراسات العليا بالموافقة على احتساب البرنامج التأهيلي لتعلم اللغة الألمانية (DLL)  بعدد (2) دورة ضمن دورات الترقي الاختيارية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

قرارات المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا

ووافق المجلس  الأعلى لشئون الدراسات العليا على مقترح لتشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية، وناقش المجلس التقرير المقدم من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والخاص بالأبحاث التي قامت الجامعات برفعها على المنصة المختصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.

كما أحيط المجلس  الأعلى لشئون الدراسات العليا علمًا بالتقرير المقدم من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن حصر وتسجيل الأجهزة العلمية الموجودة بكليات ومعاهد الجامعات لتعظيم الاستفادة منها، في إطار تطوير الموقع الإلكتروني لوحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، والتي تم رفعها على المنصة من خلال الجامعات، مع تشكيل لجنة لوضع تصور متكامل لتعميم الاستفادة منها بين الجامعات المصرية، والمجتمع الخارجي.

كما أحيط المجلس بتنظيم جامعة المنوفية نوفمبر الماضي لملتقى بعنوان (البحث العلمي والصناعة... شراكة من أجل المستقبل 2023) لتحقيق الشراكة بين البحث العلمي والصناعات المصرية.

مواد متعلقة

جامعة النيل الأهلية تعلن فتح باب التقديم للطلاب للفصل الدراسي الثاني

تعليمات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

رئيس جامعة القاهرة يعزي المستشار شريف الشاذلي في وفاة شقيقه

رئيس جامعة القاهرة يضع 5 محاور أساسية لتطوير العلم العتيق

فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا

إتاحة امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 بصيغة PDF (حمّل الآن)

آلية أداء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 للفصل الدراسي الأول

إلكترونيًا| فتح باب التقديم في الجامعات الأهلية 2024

الجريدة الورقية