وزير الصحة: تنظيم قافلة طبية لإنهاء قوائم الانتظار بكفرالشيخ

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السبت، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في مستهل زيارته الميدانية الموسعة بمحافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المنشآت الطبية، وذلك بحضور الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.





يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

تناول اللقاء، استعراض منظومة العمل بالمنشآت الطبية بمحافظة كفر الشيخ، ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك الاحتياجات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد الوزير أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بمحافظة كفر الشيخ خلال السنوات الأخيرة، على رأسها القطاع الصحي، حيث شهدت المحافظة إنجاز عدد كبير من مشروعات التطوير والإنشاء الجديد التي انعكست على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

واستمع وزير الصحة والسكان، إلى احتياجات المواطنين من خلال السادة النواب الممثلين عن دوائرهم بمختلف مدن وقرى المحافظة، على رأسها قوائم الانتظار حيث وجه الوزير -خلال اللقاء - بحصر كافة مرضى قوائم الانتظار، لتحضير قافلة تضم فريق طبي ومستلزمات طبية لإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظة خلال أسبوع.

كما تناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية لتكامل الخدمات الطبية للمواطنين من خلال توسيع بروتوكولات التعاون بين الجانبين.

واستمع الوزير، من النواب حول آرائهم عن آداء المستشفيات، والتي سيتم زيارتها للوقوف على مؤشرات وجودة العمل على أرض الواقع، كما تم مناقشة موقف المشروعات الجارية والمدد الزمنية للانتهاء منها لدخولها الخدمة والعمل بكامل طاقتها.

ومن جانبه، رحب محافظ كفرالشيخ، بوزير الصحة مشيدًا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالإضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.