"الهجرة" تنشر ثاني فيديو توعوي يناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر منصاتها

في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثاني فيديو توعوي لمشروع تخرج ضمن حملة كاملة تحت رعاية وزارة الهجرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن الفيديو رسائل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة الفنانة عارفة عبدالرسول والفنان أمير صلاح الدين.

ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بأفكار الشابات المبدعات اللاتي اخترن ملف من أصعب الملفات وظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم، لتنفيذ حملة توعوية من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو، مشيدة بالرسائل التي تضمنتها الإعلانات وحرصهم على أن تصل للجمهور المتلقي ببساطة.

قام بتنفيذ مشروع التخرج 6 طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، وهن:

سلمى مصطفى سالم أحمد سالم

سلمى محمد حسن عبدالجواد

جنا محمد سامي محمد هيكل

داليا أشرف محمد عبدالوهاب

رانا حسن ابراهيم احمد محمد

ميار محمد مصطفى عبدالجواد

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" في عام 2019، للتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

ولمشاهدة الفيديو عبر الروابط التالية:

https://www.facebook.com/share/v/JH7B5Mp7NVtEFii9/?mibextid=WC7FNe

https://x.com/moemigegy/status/1745772843378344331?s=46&t=vTF1-0mYuHOclVTiqVwN1w

https://www.instagram.com/reel/C2ADb_os3rW/?igsh=NG8wbDhqZ2lkb2Ri

https://vm.tiktok.com/ZM69pdEWs/