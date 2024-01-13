جامعة سوهاج: فتح باب المشاركة للمشروعات البحثية الطلابية بمؤتمر شباب الباحثين

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب المشاركة للمشروعات البحثية الطلابية بالمؤتمر العلمي التاسع لشباب الباحثين "الدولي الرابع"، وذلك لتشجيع مشاركة الطلاب في البحث العلمي وتنمية مهاراتهم البحثية، ايماناً بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم وتحقيق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة.



وقال الدكتور حسان النعماني ان فعاليات المؤتمر سوف تقام في ٢٨ فبراير القادم في رحاب جامعة سوهاج، بمركز المؤتمرات الدولي بالجامعة الجديدة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية.



وقال الدكتور محمد يوسف العارف منسق المشاريع الطلابية البحثية بالمؤتمر انه سيتم قبول الأبحاث المقدمة من طلاب مرحلة البكالوريوس من الكليات العلمية والنظرية ضمن مشروعاتهم البحثية، كما سيتم تشكيل لجنة لإختيار أفضل الأبحاث المقدمة، وذلك ليتم عرضها في جلسة علمية خاصة بها ضمن فعاليات المؤتمر .



وجدير بالذكر لاستقبال الأبحاث الطلابية المشاركة فى المؤتمر يرجي إرسالها على الإيميل [email protected] أو رقم الواتساب 01270085660