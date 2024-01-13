الانسداد الرئوي.. السبب الرئيس الثالث لحالات الوفاة في العالم (أعراضه)

الانسداد الرئوي المزمن.. يُعد مرض الانسداد الرئوي المزمن السبب الرئيسي الثالث لحالات الوفاة في العالم، إذ يُعد من الأمراض الشائعة التي يتسبب في نقص تدفق الهواء، ومشكلات في التنفس، إذ يُطلق عليه أيضًا انتفاخ الرئة، أو إلتهاب الشُعب الهوائية المزمن.

ويحدث مرض الانسداد الرئوي نتيجة تلف في أجزاء من الرئة، وجود مخاط، وجود التهاب وتورم في بطانة مجرى الهواء.

أسبابه:

التعرض للتبغ بالتدخين، أو التدخين السلبي.

التعرض للغبار، أوالأبخرة، أو المواد الكيميائية

تلوث الهواء الداخلي، مثل استخدام الفحم للطهي، أو التدفئة

الحوادث التي تقع في الحياة المبكرة مثل "ضعف النمو في الرحم"، الولادة المبكرة، التهابات الجهاز التنفسي المتكررة أو الشديدة في مرحلة الطفولة التي تمنع الرئة من النمو الأمثل، أو الربو في مرحلة مبكرة.

أعراضه:

ضيق التنفس وخاصةً أثناء الأنشطة البدنية

ضيق الصدر

سعال مزمن قد ينتج عنه مخاط قد يكون صافيًا، أو أبيض، أو أصفر، أو مخضر

نقص الطاقة

فقدان الوزن

تورم القدمين، أو الساقين

قلة النشاط

طرق الوقاية:

الإقلاع عن التدخين للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الرئة.

الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي والتطعيم المنتظم ضد الالتهاب الرئوي، لتقليل خطر الإصابة ببعض العدوى أو الوقاية منها.

عدم الخروج أثناء تلوث الهواء الخارجي مثل الضباب الدخاني أو حريق غابات قريب.

الابتعاد عن البيئة التي يكون فيها الأبخرة والغبار الكيميائي للحفاظ على الجهاز التنفسي.