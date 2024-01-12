الصحة: تطعيم 12 مليون و659 طفل بالتطعيمات الروتينية خلال 200 يوم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على أن معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية بلغ لـ 12 مليون و659 ألفا و650 طفلا، خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 11 يناير، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و620 ألفا و767 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و819 ألفا و958 زيارة.

مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ951 ألفا و682 طفلا، فيما قدمت الحملة 5 ملايين و179 ألفا و393 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأوضح «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 437 ألفا و184 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و843 ألفا و831 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 327 ألفا و609 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.