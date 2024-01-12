الصحة: أصدرنا قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 2 مليون و81 ألفا مواطن

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليونين و81 ألفا و179 مواطنا، خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 11 يناير، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

حملة 100 يوم صحة

وفي ذات السياق كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و620 ألفا و767 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و819 ألفا و958 زيارة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ951 ألفا و682 طفلا، فيما قدمت الحملة 5 ملايين و179 ألفا و393 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.