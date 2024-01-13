أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب غينيا بيساو المتوقع أمام كوت ديفوار

يخوض منتخب غينيا بيساو مباراة مرتقبة أمام نظيره منتخب كوت ديفوار مساء اليوم، التى تجمعهما علي استاد الحسن واتارا، بالجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل غينيا بيساو المتوقع للمباراة الافتتاحية أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

في حراسة المرمى: جونس مينديز.

في خط الدفاع: فالي كاندي - سوري ماني - جالو.

في خط الوسط: كارلوس ماني - سيميدو - تساساما - رودريجيز - كويزيرا.

في الهجوم: زينهو جانو - ماما بالدي.

ويتطلع منتخب غينيا بيساو لتقديم مستوى مميز في الظهور الرابع له على التوالي في ‏كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار تاريخيًا.‏