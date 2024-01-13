إصابة 3 أشخاص في حادث سير على طريق القاهرة – أسيوط

أصيب 3 اشخاص في حادث إصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف ، بطريق القاهرة- اسيوط الغربى . تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ربع نقل بالرصيف، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

سيارة تضع طفلها فى طريق الفيوم- القاهرة

وفى وقت سابق وضعت سيدة بالفيوم طفل اثناء تواجدها فى سيارة الاسعاف .تمكن المسعفون العاملون بمرفق اسعاف الفيوم من إنقاذ السيدة التى داهمتها آلام الولادة وهي في طريق عودتها من القاهرة الي الفيوم، وتم إتمام ولادتها ووضعت مولودها داخل سيارة الإسعاف، وتم نقل الأم والمولود، الي مستشفي سنورس المركزي لاستكمال علاج الأم، وتسجيل المولود.

كان مرفق إسعاف الفيوم قد تلقي إستغاثة من سيدة بأنها في طريق عودتها من القاهرة الي الفيوم، وداهمتنا آلام الولادة وحالتها لا تسمح بالانتظار، وعلي الفور إنتقلت سيارة إسعاف الي المنطقة ما بين البوابتين بطريق الفيوم- القاهرة وتبين ان الأم في المرحلة الاخيرة من الولادة وتم إتمام ولادتها بمساعدة المسعفي بسيارة الاسعاف، وتم قطع الحبل السري والتعامل مع الأم والجنين الذي تبين انه ذكر، وتم نقلهما الي مستشفي سنورس المركزي لاستكمال العلاج.