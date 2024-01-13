بعد طلب الاستئناف.. المحكمة ترفض إخلاء سبيل الكويتية "فاطمة المؤمن" (صور)

عادت الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن” لتتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد صدور قرار قضائى جديد ضدها فى قضية اتهامها بدهس شخصين وإصابة آخرين.

تطورات قضية فاطمة المؤمن:

نشر حساب المجلس الكويتي عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين العالمى “إكس”: “أن دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار سالم العسعوسي ترفض إخلاء سبيل فاطمة المؤمن وتستدعي ضابط المباحث في جلسة 25 يناير”.

دائرة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار سالم العسعوسي ترفض إخلاء سبيل فاطمة المؤمن وتستدعي ضابط المباحث في جلسة 25 يناير. pic.twitter.com/t6bQcXrLQs — المجلس (@Almajlliss) January 11, 2024

يُذكر أن هيئة الدفاع الخاصة بالفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن" قدمت منذ فترة طلب لاستعجال النظر في الاستئناف المقدم منها فى أقرب وقت، بعد أن كان تم تحديدها في 14 يناير 2027 ، وبالفعل تم الموافقة عليه من قبل المجلس الكويتى.

محاكمة فاطمة المؤمن أمام الاستئناف 11 يناير 2024 لمطالبتها بالغاء حكم الحبس 3 سنوات عن قتل آخرين بالخطأ في حادث مروري بعد تحديدها سابقاً في يناير 2027. pic.twitter.com/5KR7TtUNNs — المجلس (@Almajlliss) November 12, 2023

تفاصيل حادثة فاطمة المؤمن:

يُذكر انه محكمة الجنح الكويتية، كانت أصدرت حكمها فى أغسطس الماضي ضد الفاشنيستا “فاطمة المؤمن”، بالحبس 3 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة عام،وتوجيه تهمة القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

كان ذلك بعد أن أمرت محكمة الجنح بالكويت، بحبس الفاشنيستا فاطمة المؤمن قبل صدور الحكم ضدها، لتسببها في حادث مروري نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، وإتلاف ممتلكات عامة، والقيادة تحت تأثير المشروبات المخدرة.

فاطمة المؤمن

أوضحت وزارة الداخلية حينها أن “فاطمة المؤمن” تواجه 10 تهم وهم: القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ ،قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة ،تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة ،تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ،قيادة مركبة برعونة ،قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول ،قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة ،التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

فاطمة المؤمن

بعد حبسها أوضحت بعض التقاريربالكويت أن “فاطمة المؤمن” تم نقلها إلى عنبر في سجن النساء،و تم تصنيفها ضمن الفئة" أ"، ووفقاً للمادة 28 من لائحة السجون في الكويت تنص على:" للمسجونين من الفئة أ الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم، ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة لو لسبب آخر".