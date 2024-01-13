تركيا تقصف مناطق بريق القامشلي في سوريا

أكد وكالة روسيا اليوم، أن القوات التركية قصفت مناطق بريف القامشلي الشرقي شمال شرق سوريا.

وقالت: "أنباء عن قصف جويّ تركي على مناطق تربسبيه (القحطانية) وجل اغا (الجوادية) وديريك (المالكية) وكلها بريف القامشلي الشرقي".

وأضافت: "حسب تأكيدات شهود عيان فان محطة نفط واحدة على الأقل قد استهدفت أيضا بريف القامشلي الشرقي".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية دمرت نحو 50 من منشآت البنية التحتية لحزب العمال الكردستاني في عين العرب والقامشلي وعامودا بشمال شرق سوريا.

وذكرت "الأناضول" أن الاستخبارات التركية رصدت إنتاج الحزب الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، "مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءا من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولا إلى الأسلحة والمتفجرات".

وتابعت الوكالة أن الاستخبارات لاحظت من خلال متعاونين ميدانيين، أن "العمال الكردستاني كان يدير تحت غطاء مدني أنشطة منشآته العسكرية والاقتصادية واللوجستية في عين العرب والقامشلي وعامودا".