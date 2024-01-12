قهوة الصباح عادة سيئة للصحة.. خبراء يكشفون التفاصيل

قال خبراء التغذية الأستراليون إن بدء يومك بفنجان من القهوة العطرية، كما يفعل الكثير من الناس، ليس ضروريًا حقًا وفي رأيهم أن الوقت الأمثل لتناول القهوة هو بعد الاستيقاظ بقليل.

لا يجادل العلماء في حقيقة أن القهوة تسبب الإدمان وأن الكثير من الناس يعتمدون عليها حقًا، في الوقت نفسه، غالبًا ما يصبح فنجان القهوة الصباحي بمثابة دش بارد، ويميل الناس إلى شربه بمجرد النهوض من السرير حتى يستيقظوا أخيرًا ويبتهجوا.

ومع ذلك، يقول الأطباء إن مثل هذه الطقوس لا تتناسب بشكل جيد مع عمل الجسم، وأوضح علماء أستراليون أن استهلاك القهوة في الصباح يحدث على خلفية زيادة تركيز هرمون التوتر الكورتيزول، الذي لوحظ بعد الاستيقاظ في مثل هذه الظروف، يتم تقليل الآثار المفيدة للقهوة على الجسم.

لاحظ أن القهوة يمكن أن تحمي الناس من الأمراض الخطيرة على وجه الخصوص، من سرطان الكبد وعدم انتظام ضربات القلب والسمنة والسكتة الدماغية والسكري.

وبعد الاستيقاظ، يقلل الكورتيزول من فعالية القهوة، لذا من الأفضل شربها بين الساعة 10:00 والساعة 12:00، عندما ينخفض مستوى الهرمون، وتجنب تناول الكافيين قبل ست ساعات من النوم لضمان راحة مريحة بشكل عام، يجب ألا تستهلك أكثر من 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا وهذا يعادل فنجانين من القهوة.