طائرة ناسا X-59 تصل إلى سرعات تفوق سرعة الصوت

سيتم بث اختبار الطيران للطائرة التجارية الأسرع من الصوت X-59 Quesst التابعة لناسا، والتي تطورها شركة لوكهيد مارتن، كدليل على مدى الهدوء الذي يمكن أن تكون عليه في الهواء.

سيتم عرض المهمة التي تبلغ قيمتها 247.5 مليون دولار، واسمها اختصار لـ Quiet SuperSonic Tech، في البث المباشر بشكل كبير من منشأة Skunk Works التابعة لشركة Lockheed Martin في بالمديل، كاليفورنيا. كانت وكالة ناسا في مهمة منذ عام 2018 لإثبات أن طائرة X-59 يمكنها التحليق فوق المدن دون إحداث تلوث ضوضائي أو طفرات صوتية. تمثل هذه الرحلة التجريبية علامة فارقة مهمة في المشروع الذي يبلغ عمره ست سنوات.

سيتم بث الرحلة الأولى في 12 يناير الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي على موقع YouTube، بالإضافة إلى تطبيق NASA وخدمة البث NASA+.



وقالت وكالة الفضاء إنها ستجري مسحًا للناس حول الضوضاء التي يسمعونها من الطائرة خلال الرحلة الأولى. ولم تحدد كيفية العثور على هؤلاء الأشخاص أو العديد من الأشخاص الذين سيتم استطلاع آرائهم. سيتم إرسال البيانات المجمعة إلى الجهات التنظيمية واستخدامها للمساعدة في اقتراح قواعد جديدة تحد من استخدام الطائرات الأسرع من الصوت. منعت الحكومة الفيدرالية الأمريكية جميع الطائرات المدنية الأسرع من الصوت من التحليق فوق الأرض لأكثر من خمسة عقود.

عندما أعلنت وكالة ناسا لأول مرة عن مشروعها التكنولوجي الهادئ الأسرع من الصوت في عام 2018، قال المدير جيم بريدنشتاين: "هذه الطائرة لديها القدرة على إحداث تحول في الطيران في الولايات المتحدة". وبينما كان من المفترض أن تقوم الطائرة برحلتها لأول مرة في عام 2021، إلا أن الظهور الأول اليوم لا يزال يمثل علامة فارقة رئيسية في مهمة QueSST. وبحلول عام 2027، تتوقع ناسا الحصول على نتائج أكثر تحديدًا حول مدى فعالية تكنولوجيا الطائرات الجديدة في تقليل ضوضاء الطيران.

إذا تم إقرار قوانين جديدة في نهاية المطاف تسمح للطائرات النفاثة الأسرع من الصوت بالتحليق على مقربة من الأرض، فقد تصبح الرحلات الجوية التجارية عالية السرعة حقيقة واقعة. وبمجرد أن تنتهي وكالة ناسا وشركة لوكهيد مارتن من تطوير الطائرة، قالت الوكالة إنها ستجري تقييمات السلامة لمدة تسعة أشهر تقريبًا. وبعد مشاركة ما يكفي من الأدلة لإثبات أن طائرة Quesst يمكن أن تطير بأمان، تخطط ناسا لتوسيع اختبارات الطيران الخاصة بها لتشمل مدنًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجمع المزيد من المعلومات حول الضوضاء التي تنتجها من خلال عمليات مسح إضافية.