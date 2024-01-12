تناول البروكلي يوميًا يعزز صحة القلب

توصل مجموعة من العلماء بجامعة ولاية بنسلفانيا، أن تناول البروكلي يوميا يعزز صحة القلب.

وقال مؤلفو الدراسة الجديدة: "إن الاستهلاك المنتظم للبروكلي يحسن وظيفة القلب والأوعية الدموية" وكشفت تجاربهم على الفئران قدرة البروكلي على تحفيز خلايا الجهاز المناعي، مما يحمي الإنسان من الالتهابات الجهازية التي تثبط وظائف الجهاز القلبي الوعائي وعضلة القلب بشكل خاص.

يتكون النظام الغذائي لفئران التجارب من 15% من البروكلي وكانت نتيجة هذا النظام الغذائي تحسنا في التركيب البكتيري للجهاز الهضمي.

ووجد الباحثون أن التغيرات الإيجابية في عمل الجهاز الهضمي ارتبطت بعمل مادة مثل هيدروكربون الأريل، التي يتم تنشيطها في الأمعاء عند تناول البروكلي ووفقا للعلماء، فإن هذا المكون يعزز وظيفة الحاجز، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالالتهاب والتهاب المفاصل على هذه الخلفية، تحدث تحسينات في وظائف القلب.

في السابق، ربط العلماء بين استهلاك الخضروات الصليبية وتحديداً البروكلي والحماية الفعالة للجسم من السرطان وعلى وجه الخصوص، في هذا الصدد، لوحظت فوائد البروكلي كوسيلة وقائية ضد سرطان الثدي.