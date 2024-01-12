أنظار العالم تتجه إلى سلطنة بروناي احتفالًا بزفاف الأمير عبد المتين (صور)

اتجهت أنظار العالم سلطنة بروناي خلال الأيام الماضية، بعد أن عمت الاحتفالات في البلاد بمناسبة زفاف الأمير عبد المتين، ابن السلطان حسن بلقيه، والذي يعد أشهر الرجال العازبين في آسيا.

حفل زفاف الأمير عبد المتين

دخل أمير بروناي عبد المتين البالغ من العمر 32 عامًا وعروسه يانج موليا أنيشا روزناه البالغة 29 عامًا، القفص الذهبي في ظل احتفالات تستمر لمدة 10 أيام بالزفاف الملكي، وأقيمت مراسم الاحتفال الإسلامية للعروسين، الخميس، في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين، في العاصمة "بندر سري بيجاوان".

حفل زفاف الأمير عبد المتين

تفاصيل حفل زفاف أمير بروناي عبد المتين

بدأت مراسم الاحتفال بحفل زفاف الأمير عبد المتين، يوم الأحد 7 يناير، بإقامة حفل ما قبل الزفاف المعروف باسم "خاتمة القرآن"، وارتدت العروس أول إطلالة زفاف لها، لمصمم الأزياء تيه فردوس، زفي اليوم الثاني ارتدت فستان زفاف أنيق آخر، وهو فستان أبيض بأكمام طويلة مع حجاب منسق أيضًا من تصميم تيه فردوس.

حفل زفاف الأمير عبد المتين

حفل زفاف الأمير عبد المتين

حفل زفاف الأمير عبد المتين

حفل زفاف الأمير عبد المتين

كما سيقام حفل الزفاف الملكي في القصر الضخم المكون من 1788 غرفة، وسيكون هناك موكب ضخم عبر المدينة الأحد المقبل، ومن المتوقع مشاركة أعضاء من العائلات المالكة الكبرى في العالم وعدد من القادة السياسيين.

وينتظر سكان البلاد التي تبلغ مساحتها 5700 كيلومتر مربع متابعة الموكب الأحد عندما يلقي الزوجان الملكيان التحية على متن عربة تجرها الخيول.

حفل زفاف الأمير عبد المتين

حفل زفاف الأمير عبد المتين

من هو الأمير عبد المتين أشهر عازبي آسيا

عبد متين هو الابن الذكر الرابع لسلطان بروناي حسن بلقية، كما أن ترتيبه العاشر بين أبناء وبنات السلطان، وبسبب مظهره الجذاب وأناقته ومتابعته الضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي جعلته أحد أشهر أعضاء العائلة الملكية.

حفل زفاف الأمير عبد المتين

الأمير عبد المتين هو طيار مروحية في القوات الجوية لبلاده، وشبهته وسائل الإعلام بالأمير هاري ثاني أبناء ملك بريطانيا تشارلز الثالث بسبب أسلوب حياته.

وتخرّج عبد المتين فى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية المرموقة، وهو أيضاً لاعب بولو مشهور مثل بلاده في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2019.

حفل زفاف الأمير عبد المتين

وفي السنوات الأخيرة لعب دورا متزايدا في الدبلوماسية الدولية ورافق والده في جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتتويج تشارلز الثالث والملكة كاميلا في مايو الماضي.