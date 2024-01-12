تنبيه مهم بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول في المدارس الخاصة

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الخاصة والدولية بعدم ربط إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية.

جاء ذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس 2024.

حددت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في المدارس تنطلق لجميع المراحل التعليمية يوم 4 يناير 2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية تبدأ يوم 9 يناير 2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع المراحل التعليمية تنتهي 26 يناير 2024.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتمتد إجازة نصف العام لأسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.



وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

وينتهي العام الدراسي الجديد يوم السبت 8 يونيو 2024، ويبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا.

ويبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.



وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .



وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.



ويؤدي طلاب صفوف النقل ثلاثة امتحانات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

ويستهدف الاختبار الثاني لطلاب صفوف النقل يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

أما امتحانات نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).



