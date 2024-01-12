أهل الحكاية + 18 .. تفاصيل الفيلم المخصص للكبار فقط

أثار البوستر الرسمي لفيلم أهل الحكاية، حيرة عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر عليه علامة "+ 18" والتي تدل على أن العمل مخصص للكبار فقط .

وأظهر البوستر الرسمي لفيلم أهل الحكاية، مجموعة من النجوم، وأبرزهم الفنان خالد الصاوي، شيري عادل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عابد عناني، وآخرون.

تفاصيل فيلم أهل الحكاية

أهل الحكاية، مقرر أن يعرض يوم 25 يناير الجاري بجميع دور العرض المصرية، وتجسد شيري عادل خلال الأحداث دور فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

فيلم «أصل الحكاية» بطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

آخر أعمال شيري عادل

كانت آخر أعمال الفنانة شيري عادل مسلسل «جروب الدفعة» مع عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، ماركو إدوارد أسامة الهادي، محمد عادل، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، كريم صبحي، سامح السيد، تامر شلتوت، والعمل من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف هاني سرحان، وأشرف على كتابة السيناريو باسم شرف.

"ليه تعيشها لوحدك" آخر الأعمال السينمائية لـ خالد الصاوي

كما يعرض للفنان خالد الصاوي خلال هذه الفترة، فيلم ليه تعيشها لوحدك، وتدور أحداثه حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" من بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.