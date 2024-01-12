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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هيجيلي موجوع .. نصف مليون مُشاهد لأغنية تامر عاشور في 20 ساعة

تامر عاشور
تامر عاشور

حصدت أغنية تامر عاشور الجديدة هيجيلي موجوع، أكثر من 480 ألف مشاهدة، إضافة إلى حصولها على المرتبة الثانية في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

 

أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

 

كلمات أغنية هيجيلي موجوع .. تامر عاشور 

وتقول كلماتها :" هيجيلي موجوع دموعه في عينه.. تعبان هديله أسبوع هييجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على ايه هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام مقولهوش هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش ".

 

أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور 

طرح تامر عاشور، آخيرًا أغنية بعنوان عديت، وحققت صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، كما حصدت نسبة مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما، وتقول كلماتها:" عديت .. جنبى اتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض".

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