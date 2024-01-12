أول حكم إعدام بغاز "النيتروجين" يثير عاصفة من الجدل.. ما القصة ؟

سادت حالة من الجدل في ولاية ألاباما الأمريكية، بعد إعلان خبر الموافقة على إعدام المواطن كينيث سميث، المدان بجريمة قتل مأجور خنقًا بغاز النيتروجين والتي تعد أول عملية إعدام من نوعها في التاريخ.

إعدام النيتروجين

جدل في الأوسط العلمية بسبب أول حكم إعدام بـ "النيتروجين"

وافق قاض اتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية، بإعدام الأمريكي كينيث سميث، المدان بجريمة عام 1988، عن طريقة حرمانه من الأكسجين من خلال استخدام قناع وجه متصل بجهاز تنفس واسطوانة نيتروجين، ومن المقرر تنفيذ الحكم يوم 25 يناير القادم، والأمر الذي تسبب في جدل الأوسط العلمية وسط مخاوف من أضرارها.

وعلى الفور بعد إعلان الحكم، أرسل الخبراء إلى الأمم المتحدة بيان يحثون فيه على وقف إعدام كينيث سميث باستخدام النيتروجين، قائلين في البيان إن هذه الطريقة غير المجربة قد تعرضه لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أو حتى للتعذيب.

إعدام النيتروجين

بيان الخبراء بسبب مخاطر النيتروجين

أصدر مجموعة من الخبراء في الأمم المتحدة بيان بقيادة كلًا من موريس تيدبول بينز، وأليس جيل إدواردز، وتلاينج موفوكينج، ومارجريت ساترثويت وهم جزء من برنامج الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، حيث يعمل المتخصصون المستقلون على أساس تطوعي للتحقيق في قضايا حقوق الإنسان وتقديم المشورة بشأنها في جميع أنحاء العالم، قائلين :" نحن قلقون من أن يؤدي نقص الأكسجة في النيتروجين إلى وفاة مؤلمة ومهينة.

وأضافوا في البيان :" ستكون هذه المحاولة الأولى لتنفيذ حكم الإعدام بنقص الأكسجة في النيتروجين، لا يوجد دليل علمي يثبت أن الإعدام عن طريق استنشاق النيتروجين لن يسبب معاناة خطيرة".

إعدام النيتروجين

دعوى قضائية لوقف أول حكم إعدام بـ "النيتروجين"

رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الإصلاحيات في ولاية ألاباما، بوقف أول حكم إعدام بـ "النيتروجين"، حيث أن هناك مخاطر كثيرة لطريقة الإعدام ويمكن أن يسبب سكتة دماغية أو يترك المتهم في حالة غيبوبة دائمة.

وكانت قد منعت الأتحاد الأوروبي استخدام بروتوكولات الإعدام بالحقن المميتة، وحظرت شركات الأدوية من بيع الأدوية لاستخدامها في عمليات الإعدام، سعت بعض الولايات الأمريكية إلى إحياء الأساليب القديمة، كما أدخلت ألاباما وميسيسيبي وأوكلاهوما بروتوكولات جديدة تعتمد على الغاز.