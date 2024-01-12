وظائف خالية بالمجلس القومي للمرأة.. اعرف الشروط

أعلن المجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وظائف خالية، بمحافظات (الغربية – المنوفية –كفرالشيخ – القليوبية – الدقهلية – دمياط – الأقصر - أسوان – سوهاج – أسيوط – المنيا - بني سويف).

وقال المجلس خلال منشوره، إنهم يحتاجون مشرفين رجال وفتايات بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى "تحويشة"، ويشترط أن يكونوا من أبناء المحافظات المطلوبة.

وأوضح القومي للمرأة الشروط المطلوبة للتقدم لتلك الفرص وهي:-

شروط التقدم لوظائف القومي للمرأة

- يتاح التقديم للأناث والذكور من أبناء المحافظة المقدم عليها فقط.

- حصول المتقدم على مؤهل جامعى.

- مهارات فى التخطيط والتدريب والقيادة والمتابعة اليومية.

- القدرة على التحرك بسهولة والعمل الميدانى والسفر الى القاهرة والمحافظات الأخرى.

- القدرة للعمل فى فريق وتحت ضغط.

- الرغبة والقدرة على التعلم المستمر.

- مهارات إستخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.

- أن يكون المتقدمين من أبوين مصريين.

- أن لا يكون للمتقدمين أقارب يعملون بالمجلس القومى للمرأة أو أحد أعضاءه.

- يفضل من لهم خبرة بمشروع ليه مماثل او التنمية او الخبرات ذات الصلة.

- يخضع المرشحين للوظيفة لفترة إختبار اولية.

- الإلتزام بتفاصيل التقديم وإستيفاءه للشروط المطلوبة تدخل فى تقييم الحصول على الوظيفة.

- لن ينظر للطلبات الغير مستوفاه الشروط بعالية أوالتى ترد بعد أخر ميعاد للتقديم.