المعز علي يصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا

نجح المعز علي مهاجم منتخب قطر الأول لكرة القدم في معادلة الرقم المسجل باسم الكوري الجنوبي لي دونج كوك ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ بطولة كأس آسيا برصيد 10 أهداف لكل منهما.

ورفع المعز علي رصيده في بطولة كأس آسيا إلى 10 أهداف بعد تسجيله اليوم في شباك لبنان بمباراة افتتاح البطولة المقامة حاليًا في قطر ليكون خلف الإيراني علي دائي الهداف التاريخي برصيد 14 هدفاً.

وتقدم منتخب قطر على لبنان بهدفين دون رد بعد مرور 70 دقيقة من المباراة سجل الهدف الأول أكرم عفيف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

دخل منتخب قطر المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: مشعل برشم

الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل

الوسط: أحمد فتحي – مصطفى مشعل – حسن الهيدوس

الهجوم: المعزّ علي – أكرم عفيف – أحمد علاء

بينما دخل منتخب لبنان المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مصطفى علي مطر.

الدفاع: روبرت ألكسندر ملكي، نور منصور، قاسم زين، حسين علي.

الوسط: علي سمير، محمد حيدر، وليد عادل.

الهجوم: ناصر محمود، باسل جرادي، حسن معتوق.

لفتة رائعة من قطر تجاه منتخب فلسطين

شهد حفل افتتاح بطولة كأس أمم آسيا لفتة رائعة من حسن الهيدوس قائد منتخب قطر تجاه زميله مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين، حيث تنازل الهيدوس عن أداء قسم البطولة لمصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.