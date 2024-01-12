أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق.. طن الشعير العريض بـ18 ألف

سعر الأرز.. واصلت أسعار الأرز خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، حالة من الاستقرار والهدوء النسبي في السوق المحلية للتجار والمستهلك، عقب تسجيل زيادات حادة خلال تعاملات الأربعاء الماضي، بالنسبة للأبيض والشعير، ما بين 600 إلى 1400 جنيه.

وطمأن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز خلال تصريحات تلفزيونية، المواطنين أن سلع الأرز متوفرة ويوجد مخزون استراتيجي مستمر لشهر أكتوبر المقبل، كما أن هناك فائضًا من الأرز فهناك حاجة زائدة على الاستهلاك.

وفي هذا السياق، تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص بوابة الوفد يوميا وبصورة لحظية على تقديم كافة المعلومات اللازمة وفق أخر تحديث لجميع السلع لاسيما أسعار الأرز، وجاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار الأرز للجملة اليوم الجمعة

الارز

أرز الشعير

واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 18.000 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 17,600 جنيه.

الأرز الأبيض

ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 27,800 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، 26,000 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات، 30 جنيهًا للمستهلك.