الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إلغاء هدف تقدم قطر على لبنان بسبب التسلل

المعز علي لاعب منتخب
المعز علي لاعب منتخب قطر

تقدم منتخب قطر على لبنان بالهدف الأول قبل أن يقرر الحكم إلغاؤه بسبب التسلل في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد لوسيل في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر.

جاء الهدف في الدقيقة السابعة من الشوط الأول بأقدام اللاعب المعز علي مهاجم منتخب قطر قبل أن يقرر الحكم إلغاءه بسبب التسلل.

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لفتة رائعة.. قائد منتخب قطر يتنازل عن قسم افتتاح البطولة لنجم منتخب فلسطين

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مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت اليوم في كاس اسيا

دخل منتخب قطر المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مشعل برشم

الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل

الوسط: أحمد فتحي – مصطفى مشعل – حسن الهيدوس

الهجوم: المعزّ علي – أكرم عفيف – أحمد علاء

بينما دخل منتخب لبنان المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مصطفى علي مطر.

الدفاع: روبرت ألكسندر ملكي، نور منصور، قاسم زين، حسين علي.

الوسط: علي سمير، محمد حيدر، وليد عادل.

الهجوم: ناصر محمود، باسل جرادي، حسن معتوق.

لفتة رائعة من قطر تجاه منتخب فلسطين

شهد حفل افتتاح بطولة كأس أمم آسيا لفتة رائعة من حسن الهيدوس قائد منتخب قطر تجاه زميله مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين، قبل مباراة افتتح البطولة التي ستنطلق بعد قليل بين قطر وفلسيطين.

وتنازل حسن الهيدوس قائد منتخب قطر عن أداء قسم البطولة لمصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

وجرى العُرف في بطولة أسيا أن كابتن الدولة المستضيف للبطولة هو الذي يؤدى قسم البطولة، ولكن حسين الهيدوسي قائد منتخب قطر يتنازل عن أداء قسم بطولة كأس آسيا لـ مصعب البطاط، قائد منتخب فلسطين في حفل افتتاح البطولة

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