لسعة الرزق.. أدعية أول ليالي شهر رجب الأصب

يوافق غدًا السبت، أول أيام شهر رجب المبارك، أحد الأشهر الحُرم، التي حرم الله فيها القتال، والذي يعد أكثر الشهور بركة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه الشهر الأصب وذلك لأن الله عز وجل يصب فيه الخير صبًا.

وتبدأ الليلة الأولى من شهر رجب، من مغرب اليوم الجمعة، حتى فجر غدًا السبت، وهي من الليالي التي يستجاب فيها الله لدعاء عباده، لذا يجب الإكثار في تلك الليلة المباركة من الدعاء والتقرب إلى الله.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أدعية أول ليالي شهر رجب، لسعة الرزق.

أدعية الليلة الأولى من شهر رجب