وكيل زراعة الغربية يجتمع بمسئولى الثروة الحيوانية

عقد الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، مساء اليوم ، لقاء موسع بمسؤولي الثروة الحيوانية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بمحافظة الغربية بقاعة التعاون الزراعى بديوان عام مديرية الزراعة بالغربية ، يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات يعقدها وكيل زراعة الغربية ، للنهوض بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالغربية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والأمن الغذائي.



وأكد ابوشادى، خلال لقاءه ، أن الدوله ممثله فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل على تعظيم الانتاجية سواء من الثروة الحيوانية ، لزيادة انتاج اللحوم والألبان، او من محاصيل الخضر والفاكهة، وذلك بالتركيز على استنباط سلالات وأصناف جديدة مصرية، ذات جودة وانتاجية عالية، ومقاومة للامراض والآفات، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ، وذلك من خلال المراكز البحثية ، والاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع، والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة.

فضلا عن سرعة اعداد قاعدة بيانات كاملة ومواكبة عصر الرقمنة وعمل دراسة وافية حول سلالات الماشية في العالم، وأكثرها انتاجية سواء من الألبان أو اللحوم، واختيار الانسب من بينها والتي تتأقلم مع البيئة المصرية، وذلك في إطار تحسين السلالات والتحسين الوراثي للماشية ، والعمل على تطوير كافة المزارع الخاصة بالانتاج الحيواني والتابعة لمركز البحوث الزراعية، ودعمها بأفضل السلالات، للوصول الى اعلى انتاجيات ممكنة، لتكون نواه لنشر هذه السلالات للمربيين مما يساهم فى تحسين دخلهم

وأشار ابوشادى إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة استخراج تراخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني ، والمناحل وكافة الأنشطة المختلفة.



وشدد على تيسير إجراءات الترخيص على المواطنين الراغبين في الترخيص . ومتابعة مراكز تجميع الألبان والتى عدها ٣٤مركز مطور بالغربية ، وتكثيف المرور على مصانع الأعلاف ، وحصر محلات ومصانع الأعلاف غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد ابوشادى على رؤساء الأقسام بضرورة الاهتمام بتوعية المزارعين بالزراعة التعاقدية والتواصل والتعاون المستمر بين ادارت الإرشاد الزراعي ، والتعاون الزراعى ، والثروة الحيوانية

وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة وتم الرد على كافة الأسئلة والإستفسارات

جاء ذلك الاجتماع بناءا على توجيهات السيدوزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيدالقصير ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، و الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ة، و بحضور المهندس ناصر ابو طالب مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى ،والمهندس فخرى منصور باز مديرعام الإدارة العامة للارشاد الزراعى ، المهندس على فودة مديرعام الإدارة العامة للثروة الحيوانية ، ومسؤولي الثروة الحيوانية بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة.