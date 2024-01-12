مشروع طه حسين.. ننشر توصيات جلسة "أولويات العمل الثقافي في المستقبل"

اختتم الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة، الجلسة النقاشية "أولويات العمل الثقافي في المستقبل"، التي أقيمت في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية التابع لمكتبة الإسكندرية، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والإعلاميين وأساتذة الجامعات؛ بطرح عدد من التوصيات الآتية:

توصيات جلسة "أولويات العمل الثقافي في المستقبل"

العمل على حل مشكلة توزيع الكتب المكدسة على القرى والمناطق النائية إنشاء لجنة من المختصين في الأدب والسينما للمساهمة في هذا المجال استكمال المشروعات التي طرحت على مدار القرن الماضي من بينها مشروع طه حسين استكمال الأرشيف المصري في كافة المجالات إنشاء مركز دراسات مستقبلية يجمع بين التخصصات المختلفة لصياغة خارطة مستقبل تحدد أبعاد الواقع الثقافي المصري.

وعقدت الجلسة الأولى من الجلسة النقاشية تحت عنوان "أولويات العمل الثقافي في المستقبل"، وأدارها الدكتور صابر عرب؛ وزير الثقافة الأسبق، بحضور الدكتور عبد المنعم سعيد؛ عضو مجلس الشيوخ، وسلوى بكر؛ الروائية والناقدة، وأحمد الجمال؛ الكاتب الصحفي، والدكتور حامد عيد؛ أستاذ الكيمياء بجامعة القاهرة، ويوسف القعيد؛ الأديب والروائي، والدكتور حسين حمودة؛ أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة.

كان الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية قد افتتح جلسة نقاشية بعنوان "أولويات العمل الثقافي في المستقبل" وفي بداية كلمته؛ تحدث الدكتور أحمد زايد، عن المركز الذي يقوم بتوثيق كل التراث الثقافي والطبيعي والمادي لجميع أنحاء مصر، والذي شهد افتتاح قاعة فرسان السماء؛ وهي عبارة عن متحف يضم إسهامات العرب في الفلك وقياس الوقت والنجوم من القرن التاسع حتى القرن الخامس عشر.