الأمن العام يضبط تاجر أسلحة نارية بسوهاج

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة).. بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته 17 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية- 11 بندقية خرطوش- 4 فرد محلى- 24 خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى من متحصلات بيع "الأسلحة النارية والذخائر")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.



تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن بنى سويف، من ضبط 3 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة مركز شرطة سمسطا.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقات الأبواب الحديدية من المقابر بإستخدام مركبة "تروسيكل".

واعترف المتهمون بارتكاب 10 وقائع بدائرة مركز شرطة سمسطا ، وأرشدوا عن مركبة "التروسيكل"المستخدمة فى الواقعة ، كما أرشدوا عن المسروقات 10 أبواب حديدية.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.



يأتي ذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وفي وقت سابق جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس شخصين متهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين" لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (1،500 كيلوجرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع.