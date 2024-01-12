دبلوماسي روسي سابق: أسلوب بايدن سيؤدي إلى حرب عالمية

أكد المستشار السابق للرئيس الروسي، سيرجي ماركوف، أن الأسلوب الغبي الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤدي إلى حرب عالمية.

وقال “ماركوف” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأشار إلى أن بلاده اقترحت تنفيذ مفاوضات بشأن تهدئة الأوضاع بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن الحوثيون في اليمن يريدون وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

إسرائيل تغرق في الديون وتدرس غلق مكاتب حكومية للتوفير





وفي سياق متصل، أصبحت الحرب على غزة أزمة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل كلفتهم الملايين من الدولارات، ووصل الحال بالاحتلال الإسرائيلي أن يلجأ لإغلاق المكاتب الحكومية لتوفير رواتب الموظفين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس فكرة إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عبر حسابها على منصة أكس، أن الحكومة الإسرائيلية ستناقش في الاجتماع الأسبوعي، المقرر له الأحد المقبل، تشكيل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب غير الضرورية، وهو الاجتماع الحاسم والخاص بأزمة الموازنة، والذي تم تأجيله من يوم أمس الخميس.

وقالت الصحيفة، إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيقدم اقتراحًا خلال الاجتماع الأسبوعي يقضي بتشكيل لجنة توصي بأي من الوزارات التي يمكن إغلاقها، أو دمجها مع وزارات أخرى، وبحث أين يتم نقل الوحدات التي تديرها تلك الوزارات.