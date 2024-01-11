8 دول تتهم روسيا بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة.. تفاصيل

وجهت الولايات المتحدة وأوكرانيا و6 دول من حلفائهما روسيا، يوم الأربعاء، باستخدام صواريخ باليستية ومنصات إطلاق كورية شمالية في هجماتها الجوية ضد أوكرانيا، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وأفادت شبكة سكاي نيوز، بصدور بيان مشترك، قبل اجتماع لمجلس الأمن حول أوكرانيا، إلى استخدام الأسلحة الكورية الشمالية خلال ضربات في 30 ديسمبر، و2 يناير، و6 يناير، وإلى أن هذه الانتهاكات تفاقم معاناة الشعب الأوكراني.

فيما اتهمت الدول الثماني - فرنسا وبريطانيا واليابان ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا - إضافة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا، روسيا باستغلال عضويتها الدائمة في المجلس لاستخدام حق النقض "الفيتو"، وحذرت من أن "كل انتهاك يزيد من خطورة الوضع في العالم".

وفي اجتماع المجلس، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن هذه المعلومات مصدرها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مستطردا أن مسؤولي القوات الجوية الأوكرانية "قالوا تحديدا إن كييف ليس لديها أي دليل على ذلك".

واتهم السفير الروسي أوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية وأوروبية "لضرب أسواق عيد الميلاد ومبان سكنية ونساء ومسنين وأطفال" في مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية وغيرها.