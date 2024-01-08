أوكرانيا: روسيا تشن 125 ضربة صاروخية وأكثر من 400 غارة جوية خلال الأسبوع الماضي

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليف أن القوات الروسية شنت نحو 125 هجوما صاروخيا وأكثر من 400 غارة جوية استهدفت أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال كوفاليف : "في المجمل وقع أكثر من 370 اشتباكا قتاليا ، وفي الأسبوع الماضي شنت روسيا حوالي 125 ضربة صاروخية وأكثر من 400 غارة جوية بالإضافة إلى 320 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على مواقع قواتنا والبنية التحتية المدنية".

وأضاف :"أن روسيا تواصل عملياتها الهجومية في قطاع كوبيانسك، حيث صدت القوات الأوكرانية الأسبوع الماضي أكثر من 30 هجوما"..بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أنه في اتجاه ليمان ، صد الجنود الأوكرانيون ثلاث هجمات روسية شرق تيرني بمنطقة دونيتسك، وفي منطقة باخموت شنت روسيا الأسبوع الماضي هجمات في مقاطعة أوريكهوف في منطقة دونيتسك.

وأوضح كوفاليف أنه في اتجاه خيرسون، يركز الروس جهودهم الرئيسية على الدفاع، وتطوير حقول الألغام وطرق الدعم اللوجستي فضلا عن شن غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات عبر منطقتي خيرسون وميكوليف.