لم يحترموا الأموات.. ضبط 3 لصوص لسرقتهم أبواب المقابر

تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن بنى سويف، من ضبط 3 عناصر إجرامية - مقيمون بدائرة مركز شرطة سمسطا.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقات الأبواب الحديدية من المقابر بإستخدام مركبة "تروسيكل".

واعترف المتهمون بارتكاب 10 وقائع بدائرة مركز شرطة سمسطا، وأرشدوا عن مركبة "التروسيكل" المستخدمة في الواقعة ، كما أرشدوا عن المسروقات 10 أبواب حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك في اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وفي وقت سابق جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس شخصين متهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين" لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (1،500 كيلوجرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس- مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع.

وفي سياق اخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (278) قضية مواد مخدرة، في حملة أمنية

بإجمالي (325) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من الحشيش وزنت (133,232 كيلو جرام).

كمية من البانجو وزنت (41,050 كيلو جرام).

كمية من الهيدرو وزنت (24,650 كيلو جرام).

كمية من الهيروين وزنت (16,895 كيلو جرام).

كمية من الشابو وزنت ( 2,265 كيلو جرام).

كمية من الإستروكس وزنت ( 1,945 كيلو جرام).

كمية من الآيس وزنت ( 1,220 كيلو جرام).

كمية من البودر وزنت (835جراما).

كمية من الأفيون وزنت (220 جراما).

(1044) قرصا مخدرا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.