أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج، أولوية قصوى لنا ونعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم وهذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر، واعدة بأن يتم إدراج خدمات بنك مصر في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج والجاري تنفيذه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن وزارة الهجرة هي القناة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج، لاسيما وأنها أعيدت تلبية لنداءات المصريين بالخارج وتدعيم ربطهم بالوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، وذلك بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع العام على الدولة المصرية، كما أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة المؤسسات التي تعمل على تقديم الدعم والخدمات للمصريين بالخارج.

وقد وقعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، وذلك بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم، من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي.

وقد وقع البروتوكول في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كل من عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك في حضور الأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذة/ سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، ومن بنك مصر: إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع و التجزئة المصرفية ببنك مصر، ومعتز مطاوع، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، وهبة سعد، رئيس الإدارة المركزية للتحالفات الاستراتيجية ببنك مصر.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الحيوية والتصوير الطبي، بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس شركة TMCMF.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المكتب الفني والإصلاح الإداري، وسارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والمستشار سيفين ملاك، المستشار القانوني لشركة TMCMF الأمريكية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط علماء وخبراء مصر بالخارج بالوطن، في إطار توطين الخبرات المتميزة.