أسعار الأعلاف اليوم الجمعة في الأسواق ولدى تاجر الجملة

أسعار الأعلاف.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، عقب حالة من الصعود، خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بنحو 200 جنيه بالطن، في مختلف الأنواع.

واتجه سعر طن العلف، الأونة الأخيرة، نحو الارتفاع في ظل استمرار شح المعروض من مستلزمات الإنتاج كالذرة والصويا، فضلًا عن ارتفاع سعر الذرة الصفراء في الأسواق.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية ولإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الأمر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الجمعة لدى التاجر

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ استقر عند 44,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 11,500 جنيه للطن.

أسعار إضافات الأعلاف

الدي دي جي

لم يتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 20,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف

وخيم الهدوء والاستقرار علي أسعار الأعلاف بالسوق المصري، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 24,000 جنيه للطن.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 23,900 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 23,800 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 23,500 جنيه للطن.