أمم أفريقيا.. جمال بلماضي يسعى لتكرار انجاز 2019

يخوض منتخب الجزائر منافسات بطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير الجارى حتى 11 فبراير 2024.

ويلتقي محاربي الصحراء أولى مواجهاته فى الكان أنجولا يوم الإثنين المقبل في افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة.

وحصل محاربي الصحراء على النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، على أرض مصر بعد تقديم مستوى مميز، تحت قيادة جمال بلماضى.

ويعد جمال بلماضي صاحب انجاز التتويج بلقب الأميرة السمراء نسخة ٢٠١٩ على حساب منتخب مصر وهي المرة الثانيه محصلة ٢٠ مشاركة بالبطولة.

ويواجه المنتخب الجزائري بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 يناير المقبل، في الجولتين الثانية والثالثة.

ويقع منتخب الجزائر رفقة بوركينا فاسو وأنجولا وموريتانيا، ويبدأ محاربي الصحراء مشواره البطولة، بمواجهة أنجولا في 15 يناير.وتنطلق فعاليات البطولة في الثالث عشر من شهر يناير حتى الحادي عشر من شهر فبراير 2024.

قائمة المنتخب الجزائري

حراسة المرمي

أنطوني ماندريا .. كاين الفرنسي

اسامه بن بوط..اتحاد العاصمه الجزائري

رايس مبولحي ..شباب بلوزداد الجزائري

خط الدفاع

يوسف عطال ..نيس الفرنسي

كيفن جايتون..ميتز الفرنسي

ريان ايت نوري..وولفرهامبتون الانجليزي

ياسر العروسي .. شيفلد يونايتد الانجليزي

عيسي ماندي ..فياريال الاسباني

محمد الأمين توجاي .. الترجي التونسي

رامي بن سبعيني..بروسيا دورتموند الألماني

احمد توبا .. ليتشي الايطالي

زين الدين بلعيد ..اتحاد العاصمه

خط الوسط

نبيل بن طلب .. ليل الفرنسي

سفيان فيغولي ..فاتح كارجمروك التركي

حسام عوار .. روما الايطالي

فارس شايبي ..انتراخت فرانكفورت الألماني

رامز زروقي .. فينورد الهولندي

هشام بو داوي ..نيس الفرنسي

اسماعيل بن ناصر .. ميلان الايطالي

خط الهجوم

رياض محرز ..الاهلي السعودي

ادم وناس ..ليل الفرنسي

محمد الأمين عمورة .. يونيون سانت جيلوا البلجيكي

يوسف البلايلي..مولوديه العاصمه الجزائري

بغداد بو نجاح .. السد القطري

اسلام سليماني .. كوريتيبا البرازيلي