ضحايا جدد.. "مستريح المنصورة" استولى من 9 أشخاص على 6 مليون جنيه

حبس إبن المتهم

ظهر ضحايا جدد لرجل الأعمال "مستريح المنصورة " الجديد الذي تبحث عنه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، حيث اتهمه عدد من المواطنين بقرى عزب ديرب والكرما وميت طريف والنهضة بمركز دكرنس بالاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بحجة تشغيلها في مشاريعه وقام بمنحهم مبالغ مالية بصورة منتظمة ثم اختفى منذ ثلاثة أشهر، وأمرت نيابة قسم أول المنصورة بحبس نجل مستريح المنصورة بعد أن تبين أن شركة المستلزمات الطبية التي زعم المستريح للضحايا تشغيل أموالهم فيها تعود ملكيتها لابنه ويعمل " صيدلي " .

إيصال أخر حرره المتهم لأحد الضحايا

مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا بالواقعة

وشملت البلاغات الجديدة 9 بلاغات بلغ اجمالي المبالغ بها 6 مليون جنيه ، وقدم البلاغات المواطنون وليد . م وآية . ع وأسماء .ع ورئيفة . م وإيمان . ص وداليا . أ وأمل .م وإيمان .ع وإيمان . ح ، وتم تحرير محاضر حملت أرقام 327 و328 و329 و330 و334 و346 و347 و348 و350 إداري قسم أول المنصورة .

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغات لقسم أول المنصورة بقيام سليمان ع. ع . م، رجل أعمال مقيم في المنصورة، بجمع أموال من عدد من المواطنين بحجة توظيفها في مشاريع عدة.

إيصالات الأمانة

وتم تحرير بلاغات عدة بلاغات من إيمان. ع وأميرة. ع وشيرين .ع وهبة. ر وحملت البلاغات أرقام محاضر 170 و190 238 و239 و267 و270 و271 و277 و278 و279 إداري قسم أول المنصورة لسنة 2024، وأرفق الضحايا صورا من إيصالات الأمانة التي وقع عليها المتهم والتي تفيد استلام تلك المبالغ منهم.

مشاريع وهمية

واتهم المواطنون في البلاغات المتهم بالنصب عليهم في مبالغ مالية بلغت ملايين الجنيهات نتيجة قيامه بإيهامهم بتشغيلها في مشاريعه نظير أرباح شهرية إلا أنه نصب عليهم واختفى منذ فترة ولم يرد الأموال.

محاضر أصلية

وأكد الضحايا في بلاغاتهم أن المتهم اتفق معهم تشغيل الأموال مقابل فوائد كبيرة حتى توقف فجأة عن سداد الفوائد واختفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إرفاقه بالمحاضر الأصلية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.