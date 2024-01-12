بيان بزراعة ١٠٠ مليون شجرة بمدرسة الزراعة بنجع حمادي يثير الدهشة

اثار بيان صادر عن إدارة نجع حمادى التعليمية شمال محافظة قنا، أمس الخميس، الدهشة، والذى جاء بعنوان مدير تعليم نجع حمادي يتابع امتحان الصف الثاني الثانوي الزراعي والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالحلفاية الزراعية، اثارة الدهشة جاءت بسبب حجم الأشجار التى يوحى العنوان وكذا باقى البيان بزراعتة فى المدرسة الزراعية، ويشرف على زراعتها مدير الإدارة التعليمية وفقاً لما هو مذكور فى البيان، فى وقتا تواجه فيه المدرسة تهمة إهدار للمال العام تقدر 40 مليون جنيها، هى تكلفة إنشاء المدرسة التى لم يتم استغلال المبانى والمنشآت بداخلها إلى الآن، وسبق للوفد ان تبنت مشكلتها فى عدم زراعة المساحة المخصصة للمدرسة حتى الآن، والتى تقدر ب ٤٠ فدانا، جرى تخصيصها لزراعة لتكون بمثابة حقل تجارب لطلاب المدرسة الزراعية بالحلفاية بحرى، بالإضافة لما تواجهه المدرسة من تعطيل باقى المبانى المحلقة بها من معامل وعنابر ومبانى مخصصة لتدريب والتربية الحيوانية وغيرها .

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المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة التى تحدث عنها البيان، هى مبادرة جرى تدشينها العام الماضى تزامنآ مع استضافة مصر لقمة المناخ، ومن المقرر أن يتم تنفيذها على مدار ٧ سنوات، وتهدف لزراعة ١٠٠ مليون شجرة مثمرة او ذات عائد اقتصادي، بهدف زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الضارة ورفع مستوى الفرد من الأمن الغذائى، وفقاً لما هو منشور فى موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

مهتمون اوضحوا ان زراعة الأشجار بمساحة المدرسة التى جرى تخصيصها لزراعة المحاصيل والزراعات بكافة أنواعها تعد إهدار للأراضي واستغلال للمبادرة فى غير الموضع المخصص لها.

فضلاً عن ان أشجار المبادرة لها أماكنها المحددة كالشوارع والحدائق وليس فى مساحة او فناء لمدرسة زراعية مخصصة لتطبيق العملى لطلاب على أساليب وطرق الزراعة والإنتاج الحيوانى والنباتى .

مطالبين بزراعة المحاصيل الزراعية بدلاً من زراعة الأشجار، وذلك لاتاحة الفرصة لطلاب لدراسة وتطبيق الجانب العملى من الدراسة، طالما ان هناك مياه لزراعة .

وجاء في نهاية البيان:

كما تابع الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، فعاليات مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة التي تجري علي أرض المدرسة، مؤكدا علي تلك المبادرة تحظى باهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ.

وكانت الوفد قد أجرت عدة إتصالات بمسؤلين فى التربية والتعليم بمحافظة قنا، للوقوف على اخر التطورات بخصوص المدرسة، وعما إذا كان هناك حل لمشكلة عدم وصول مياه الرى للمدرسة الزراعية ام لا، وإلى الآن تتلقى اى جديد أو بوادر لحل الأزمة .