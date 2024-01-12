2040 دولار للأونصة.. ارتفاع الذهب فى البورصة العالمية بعد أحداث اليمن

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% لسعر الأونصة العالمية خلال جلسة اليوم ليتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2040 دولار للأونصة مرتفعا بمقدار 11 دولار من سعر الافتتاح.

تداولات هذا الأسبوع

كما ارتفع الذهب يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 2045 دولار للأونصة، كما قلص الذهب خسائره هذا الأسبوع بشكل كبير وقد يستطيع أن ينهي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع وذلك بعد أن سجل يوم أمس أدنى مستوى له منذ 4 أسابيع عند 2013 دولار للأونصة، ليسجل الذهب انخفاض منذ بداية عام 2024 بنسبة 1%.



وكان الذهب العالمي قد شهد ارتفاعًا خلال آخر جلسات تداول هذا الأسبوع، وذلك في ظل عودة الطلب على الملاذ الآمن بعد تزايد التطورات في منطقة الشرق الأوسط مع تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ضد جماعة الحوثي في اليمن.