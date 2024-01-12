بريطانيا: ضرباتنا ضد أنصار الله كانت دفاعًا عن النفس

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، "ضرورية ومتناسبة" لحماية الشحن العالمي في البحر الأحمر، بحسب قوله.

وحسب سبوتنيك، أضاف سوناك لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذا الإجراء كان دفاعًا عن النفس"، متهما جماعة "أنصار الله" بتهديد السفن البريطانية في البحر الأحمر.

وأوضح أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية البريطانية والأمريكية".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "هذا لا يمكن أن يستمر. المملكة المتحدة ستدافع دائما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة".

وأشار إلى أن "المملكة المتحدة اتخذت إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس، إلى جانب الولايات المتحدة بدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين".

وأكد سوناك أن الهدف من هذا الإجراء هو "إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي".

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.