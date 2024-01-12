جيش الاحتلال يغلق ممرات إنسانية ويحولها لمناطق أخرى في غزة
أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن غلق ممرات إنسانية عدة وفتح مناطق أخرى بهدف التزود، على حد قوله.
ودعا أفيخاي أدرعي، سكان قطاع غزة، قائلًا: "جيش الدفاع يعمل بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية في قطاع غزة فيما يلي تعليمات عدة عاجلة":
تم إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين، حيث يتم تحويل موقعه إلى شارع الرشيد (البحر).
على أن يكون الممر الإنساني على شارع الرشيد (البحر) مفتوحًا أمام الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه فقط، سواء مشيًا على الأقدام، أو على متن السيارات بين الساعات 09:00 صباحًا و16:00 عصرًا.
كما وسيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي الشابورة في رفح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا، لغرض التزود.