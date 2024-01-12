وزيرة الهجرة تتحدث عن جهود مصر في تطوير الصناعة وتوطين الصناعات المتقدمة

تحدث السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن الدور البارز الذي يقوم به علماؤنا وخبراؤنا حول العالم لنقل المعرفة إلى مصر، وتدريب كوادر متميزة قادرة على تحقيق نجاحات وفقا لأحدث المواصفات العالمية، لافتة إلى جهود مصر في تطوير الصناعة وتوطين عدد من الصناعات المتقدمة.

أشارت وزيرة الهجرة، إلى أبرز ما تقدمه الوزارة للشباب المصريين بالخارج لربطهم بالوطن والتيسيرات التي تحرص عليها مصر لربط العلماء بالوطن والاستفادة من خبراتهم.

ونوهت السفيرة سها جندي إلى مدينة الدواء، والتي تعد واحدة من أفضل المدن العالمية المتخصصة في مجالات تصنيع الدواء، موضحة أن مصر حققت إنجازا تاريخيا، بتدشين مدينة الدواء، والتي تنافس أكبر المؤسسات المتخصصة حول العالم، حيث حرصت على الترويج لها بين المسؤولين عن اختيار وكالة الدواء الأفريقية، موضحة أنها تحرص على تعريف مختلف الخبراء المصريين بالخارج بإنجازات الدولة المصرية، ودعم تشبيكهم مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، لتبادل الخبرات بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج وداخل مصر.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، د. محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الحيوية والتصوير الطبي، بجامعة تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسس شركة TMCMF.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون المكتب الفني والإصلاح الإداري، وأ/سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والمستشار سيفين ملاك، المستشار القانوني لشركة TMCMF الأمريكية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط علماء وخبراء مصر بالخارج بالوطن، في إطار توطين الخبرات المتميزة.

